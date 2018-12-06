وزير الطاقة القطري: العديد من دول أوبك تعرب عن أسفها لانسحاب الدوحة من المنظمة

فيينا — سبوتنيك. وقال الوزير القطري: "التقيت مع وزراء النفط من العراق وعمان والكويت وغدا سألتقي بوزير إيران".

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وأضاف الكعبي: "أولئك الذين التقيت بهم قالوا إنهم حزينون لخروج قطر من أوبك، لأنهم رأوا أننا كنا نساهم لسنوات عديدة. إنهم يحترمون قرارنا ويبقون أصدقاءنا. أوبك ليست نهاية العالم بالنسبة لنا، وسوف نواصل اللقاء في المؤتمرات، وأماكن مختلفة، وكذلك الاجتماعات الثنائية".

وأكدر الكعكي على أنه سيحضر فقط مراسم افتتاح اجتماع أوبك ولن يشارك في مزيد من الاجتماعات.

وقال وزير الطاقة القطري بهذا الصدد: "لقد كتبت خطابا إلى الأمين العام لمنظمة أوبك، طالبا الحصول على إذن للحضور فقط في افتتاح الاجتماعات العامة غدا، لأن التزاماتنا بنهاية العام تشمل المشاركة في اجتماعات أوبك. بعد ذلك سيناقشون تخفيضات الإنتاج، وأخطرت بأنني لن أحضر الجلسة الختامية، وبما أننا لن نشارك في تخفيض [الإنتاج] في المستقبل، فسيكون وجودي في المناقشة غير لائق".

هذا وأعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد الكعبي، يوم أمس الاثنين، أن بلاده قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اعتبارا من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، موضحا أن هدف الدوحة من هذا الانسحاب هو التركيز بدرجة أكبر على تطوير صناعة الغاز الطبيعي. وأكد الوزير أن بلاده ستواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية مثل أي دولة أخرى ليست عضوا في هذه المنظمة.