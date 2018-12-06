شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفراد| نكشف قيمة صفقة بيراميدز النارية والان مع التفاصيل

أعلن نادي بيراميدز، الحصول على خدمات إيريك تراوي، صانع ألعاب مصر المقاصة، ليتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. وكان ناديي الأهلي والزمالك، دخلا في مفاوضات مع تراوري، للحصول على خدماته إلا أن المقابل المادي حسم الصفقة لصالح بيراميدز، بنهاية العام الجاري. وبلغت قيمة صفقة انتقال تراوري إلى بيراميدز 35 مليون جنيه وليس 50 مليون كما أعلنت وسائل الإعلام.

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