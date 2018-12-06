شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بيراميدز يخطف نجم المقاصة من الأهلي والان مع التفاصيل

أعلن نادي بيراميدز، الحصول على خدمات إيريك تراوي، صانع ألعاب مصر المقاصة، ليتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. ونشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، صورة لنجم المقاصة أثناء توقيعه وحمله العقود وعلق عليها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي :"مبروووك". وكان ناديي الأهلي والزمالك، دخلا في مفاوضات مع تراوري، للحصول على خدماته إلا أن المقابل المادي حسم ، بنهاية العام الجاري.

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