شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لتحقيق التوازن النفسي.. أهمها الإيمان والعمل والهدوء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه الدكتور عبدالعزيز الأحمد، أستاذ التوجيه والإرشاد النفسي، وإمام مسجد العبيكان بالرياض، مجموعة من النصائح لتحقيق التوازن النفسي. وقال الأحمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن أهم ستة أسباب للتوازن النفسي: ١. الإيمان بالله وعبادته.

٢.الهدوء وعدم الغضب.

٣. حسن الظن وإبعاد الشكوك.

٤.العمل وحب الخير للآخرين.

٥. الخلوة أحياناً.

٦. القراءة.

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لتحقيق التوازن النفسي.. أهمها الإيمان والعمل والهدوء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .