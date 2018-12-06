شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» تكشف حقيقة تعليق الدراسة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الأنباء المتداولة بشأن تعليق الدراسة في المنطقة يوم الأحد المقبل.

وأوضح المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن التصريح الصحفي الذي ذاع انتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن تعليق الدراسة الأحد المقبل، بمدينة الدمام والخبر والظهران، ليس صحيحاً ولم يصدر عن الإدارة أي بيان حول هذا الأمر.

وأشار الباحص إلى أن المنشور في مواقع التواصل حالياً كان تصريحاً سابقاً صدر أثناء انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين بمركز إثراء بمدينة الظهران العام الماضي، داعياً في السياق ذاته للتريث والتأكد من محتوى ومضمون هذه التصريحات قبل إعادة نشرها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل، والرجوع إلى القنوات الرسمية الخاصة للحصول على المعلومة الصحيحة.