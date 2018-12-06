شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مهمة من نائب وزير الخدمة المدنية: هذه الوظائف ستختفي والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح نائب وزير الخدمة المدنية، عبدالله علي الملفي، بأن أكثر من 200 ألف وظيفة سوف تختفي أو تدمج مع وظائف أخرى، ويحل محلها وظائف أخرى.

وقال الملفي اليوم خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية في “المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018”: إن الوزارة تبنَّت دليلاً وتحديثاً كاملاً لتصنيف الوظائف في مراحله الأخير بمساهمة كبيرة من صندوق الموارد البشرية بوزارة العمل. وبُني التحديث على الجدارات التي يمكن أن تقاس؛ وبالتالي كل الوظائف سوف تبنى على هذه الجدارات؛ وبالتالي سوف تختفي وظائف كثيرة، وتحل محلها وظائف أخرى.

وفيما يتعلق بالموظف، وكيفية تطويره، لفت الملفي إلى أن كثيراً من الموظفين الآن قد يفتقرون إلى المهارة، مشيراً إلى أن أعداد الوظائف المعتمدة وفق نظام التقاعد المدني نحو مليون وخمسمائة وظيفة، وأن ما يقرب من 200 ألف وظيفة قد تختفي أو تدمج مع وظائف وأعمال أخرى.

وتطرق إلى الوظائف التي من الممكن أن تختفي، وذكر منها: مدخلي المعلومات، وأمناء الصناديق والمستودعات، والنساخ، ومسجلي المعلومات والسكرتارية، ومديري المكاتب.

ولفت إلى أن التحدي الآن هو كيفية تحويل جزء كبير من الموظفين القائمين على رأس العمل إلى موظف مستقبِل قادر على اكتساب المهارة المطلوبة، خاصة أن الإحصائيات تشير إلى أن 60% من الموظفين السعوديين يقعون في الأعمار من 25 إلى 50 سنة؛ وما زال أمامهم فرص طويلة جداً، وهذا تحدٍّ، استلزم من وزارة الخدمة المدنية إطلاق مبادرة تطوير الموارد البشرية من خلال خلق قادة، يؤمنون بالإبداع والفكر أو تهيئة بيئة وظروف العمل وثقافته.

وأكد أنه لإعداد جيل للمستقبل لا بد من وجود تعاون وتضافر بين جهات عدة، كوزارات العمل والخدمة والتعليم والصحة.