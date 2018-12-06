شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الرياض» يخمد حريقاً في مستودع إسفنج بحي الفيصلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكَّنت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم الأربعاء، من إخماد حريق شب في مستودع بأحد أحياء العاصمة.

وقال الدفاع المدني عبر “تويتر”: “مدني الرياض يخمد حريقاً اندلع في مستودع يحتوي على منتجات إسفنج بحي الفيصلية دون إصابات”.