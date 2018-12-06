«الكهرباء» تحذر أهالي «بقعاء حائل» من «الصناديق المكشوفة»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت الشركة السعودية للكهرباء المواطنين والمقيمين في محافظة بقعاء التابعة لمنطقة حائل، من خطورة التعرض لصناديق الكهرباء المكشوفة خلال الأمطار. وقال الحساب الرسمي للشركة على “تويتر”: “تهيب السعودية للكهرباء بالمواطنين والمقيمين في محافظة بقعاء بالابتعاد عن الأعمدة وغرف وصناديق الكهرباء المكشوفة بسبب الأمطار المستمرة والعواصف الشديدة”. وأكدت الشركة أن الفرق الميدانية، تعمل حالياً على إعادة الخدمة للمناطق المتأثرة رغم صعوبة الظروف الجوية.

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