انت الان تتابع تفاصيل خبر 25 قتيلاً مدنياً في غارات للتحالف الدولي شرقي سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 6 دجنبر 2018 12:23 صباحاً - قُتل 25 مدنياً وجُرح عشرات المدنيين، اليوم الأربعاء، في قصف للتحالف الدولي على مدينة هجين الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، بريف دير الزور شرقي سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر محلية أن 25 مدنياً قُتلوا وجُرح العشرات؛ جراء قصف شديد استهدف أحياء المدينة السكنية التي نزح منها معظم سكانها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن "عمليات القصف هي الأعنف منذ بداية الحملة على البلدة ومحيطها، سبقها سماع دوي انفجارات ناجمة عن تفجير داعش لعربات مفخخة".

وأضاف المرصد: إن "قوات سوريا الديمقراطية (المدعومة من واشنطن التي تقود التحالف) تمكّنت على أثر الغارات من التقدّم في المنطقة".

وأكّد أن 19 شخصاً على الأقل قُتلوا، بينهم 5 من قوات سوريا الديمقراطية، كما تسبّبت الاشتباكات بوقوع عدد من الجرحى، لكن المرصد لم يحدده.

يُذكر أن اشتباكات حدثت بين "داعش" والوحدات الكردية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، في 11 سبتمر الحالي؛ للسيطرة على الجيب الأخير للتنظيم.

وتشنّ طائرات التحالف الدولي غارات متكرّرة على مناطق التنظيم شرق دير الزور، أسفر بعضها عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.