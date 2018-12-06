انت الان تتابع تفاصيل خبر بوتين يهدّد: سنرد على واشنطن إن فعلت هذا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 6 دجنبر 2018 12:23 صباحاً - هدّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالرد على الولايات المتحدة في حال انسحبت من معاهدة اتفاقية الصواريخ المتوسّطة والقصيرة المدى.

وأكّد بوتين، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعارض إلغاء معاهدة الصواريخ المتوسّطة والقصيرة المدى.

وكان وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، قد هدّد بأن بلاده ستعلّق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ ما لم تمتثل روسيا للاتفاقية خلال شهرين.

ورداً على تهديدات واشنطن قال بوتين: "تصريحات بومبيو متأخرة إلى حدٍّ ما. في البداية أعلن الجانب الأمريكي أنه يعتزم الانسحاب من المعاهدة".

وتابع بوتين: "ثم بدأ بالبحث عن ذرائع لأن عليهم القيام بذلك، وحجّتهم قيامنا بانتهاك أمر ما، لكنهم كالعادة لم يقدّموا أي أدلة".

وطفت الأزمة بين البلدين على السطح بعد رصد واشنطن اختبارات روسية على صواريخ "إس إس 8"، واستخدام منصّات الإطلاق الثابتة والمتحركة.

وفي الرد الأمريكي على ذلك، اعتبر بومبيو أن ذلك يُعدّ "تهديداً لأمن أوروبا"، و"خرقاً للمعاهدة".

ومعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى اتفاقية أُبرمت في 1987، بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وجرى بموجبها القضاء على الصواريخ الجوالة والباليستية التقليدية والنووية ذات المدى المتوسط، والذي تم تحديده بين 500-5.500 كم.