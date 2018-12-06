انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: أول مصافحة بين ترامب وأوباما والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 6 دجنبر 2018 12:23 صباحاً - أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية أول مصافحة جمعت الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، مع نظيره السابق، باراك أوباما، وزوجته ميشيل.

وكان ذلك خلال حضورهما مراسم تأبين الرئيس الأمريكى الأسبق، جورج بوش الأب، الذي توفّي السبت الماضي، وذلك اليوم الأربعاء، في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتعتبر هذه المصافحة الأولى من نوعها بعد تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، في 20 يناير 2017، كما أنها تأتي في وقت سبق هجوم أوباما وزوجته على ترامب في أكثر من مناسبة؛ بسبب سياسته.

وقبل الانتخابات التشريعية الأمريكية، انتقد الرئيس السابق الإدارة الحالية، معتبراً أنها تعمل على إضعاف التحالفات التقليدية للولايات المتحدة، وتتقرّب من روسيا، كما ندّد بانتقاداته لعمل القضاء وتهجّمه على الصحافة.

وكانت زوجة أوباما قد قالت سابقاً في مذكراتها إنها لن "تسامح أبداً" ترامب؛ بسبب الشائعات التي نشرها من خلال تشكيكه في شرعيّة شهادة ميلاد زوجها، وهو الأمر الذي هدّد سلامة عائلتها.