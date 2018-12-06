الصين: طائرة بنظام "جي بي اس" لإنقاذ الأشخاص من حرائق المباني الشاهقة

طور 6 طلاب صينيون طائرة دون طيار لإنقاذ الأشخاص من الحرائق الضخمة داخل الأبراج والمباني الشاهقة عن طريق تحولها لشبكة أمان في الجو لإسعاف الشخص في حال قفز خارج المبنى على الشبكة ونقله بأمان.

تستخدم هذه الطائرات نظام التموضع العالمي "جي بي إس" لتحديد موقع الحريق وبمجرد استلام إشارة الاستغاثة تتوجه مباشرة إلى المبنى المرتفع، وبمجرد اقترابها من الشخص تتفتح الطائرة إلى شبكة أمان كبيرة مرتكزة على أربع مروحيات.

وزودت الطائرة بأجهزة استشعار للتأكد من وضعية الشخص بشكل صحيح. وأشار المصممون في جامعة الهندسة الإلكترونية والفنون في غوانزو بالصين، إلى أن الشبكة مصنوعة من مادة البولي يورثين قوية بما يكفي لحمل وزن شخص بالغ، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.