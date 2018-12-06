شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: من المنتظر توقيع اتفاق تعاون طويل الأجل بين أوبك والمستقلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة النفط الكويتية على حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء أن من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق للتعاون الطويل الأجل بين أوبك ومنتجى النفط غير الأعضاء بالمنظمة.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى فيينا غدا الخميس، على أن يتبع ذلك محادثات مع حلفاء المنظمة مثل روسيا يوم الجمعة.