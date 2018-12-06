شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة فى محافظة الضالع جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمنى من السيطرة على مواقع جديدة من ميليشيات الحوثى الانقلابية فى مديرية دمت شمالى محافظة الضالع جنوبى البلاد.

وأعلن الجيش اليمنى ، وفقا لقناة "العربية - الحدث" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن تحرير مناطق "جبلي"، و"غلم"، و"حمل"، و"قوز محمد"، وأودية "الذهبان" و"المبهى"، و"الخدشة"، غرب مدينة دمت، والمطلات على قريتى الاثلة، والمعرش من جهة الشرق.

وأفاد الجيش اليمنى بأن المواجهات أسفرت عن مقتل 37 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، فى حين أسرت قوات الجيش اليمنى 5 من العناصر الانقلابية.

كما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة التى خلفتها عناصر الميليشيات.

وأضاف الجيش اليمنى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية أفشلت هجمات لميليشيا الحوثى على مواقع الجيش الوطني، واستهدفت عددا من الأهداف العسكرية التابعة لها فى مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكرى إن مقاتلات التحالف شنت اليوم أربع غارات استهدفت أهدافا عسكرية تابعة لميليشيا الحوثى الانقلابية فى منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة.