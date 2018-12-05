جنايات دبي تقضي بالمؤبد لخليجي بتهمة قتل شابًا بالسيف

قضت محكمة الجنايات في دبي اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد بحق شاب خليجي يبلغ من العمر (23 عاماً)، عاطل عن العمل، لإدانته بقتل شاب آخر في الشارع العام ضرباً بالسيف.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن المتهم، كان قد تعاطى مؤثرين عقليين "أفيتامين وميثامفيتامين" وقت ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أنه اتصل بالمتهم وطلب منه النزول إلى الشارع للتحدث في خلاف بينهم، وما إن ظفر به حتى ضربه بواسطة السيف ثم لاذ بالفرار على دراجة نارية.

وبينت التحقيقات أن المتهم سلم نفسه للشرطة بعد تنفيذ الجريمة، وذلك بعد أن حضر لأحد مراكز الشرطة.

وقال أحد أفراد الشرطة واصفاً حالة المتهم عند تسليمه نفسه: "كان في حالة غير طبيعية وكانت ملابسه ملطخة بالدماء، وبالاستفسار منه عن سبب وجود الدماء على ملابسه أفاد بقيامه بالاعتداء على الضحية".

وأشار الشرطي إلى أن المتهم لم يكن يعلم عند تسليم نفسه أن الضحية فارق الحياة، مؤكداً أنهم اقتادوه بعد ذلك إلى مسرح الجريمة وأرشدهم إلى مكان السيف المستخدم في الواقعة، وأقر أن سبب الجريمة يعود لخلاف حدث بينه وبين الضحية.