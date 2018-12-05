جنبلاط للدروز في إسرائيل: انتفضوا ولا تلطخوا عروبتكم

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

دعا الزعيم الدرزي، رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، الدروز في إسرائيل إلى "الانتفاضة وعدم تلطيخ عروبتهم".

جاء ذلك في تصريحات، الأربعاء، عقب اجتماعه برئيس كتلة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الزهار، الذي يزور بيروت، على رأس وفد برلماني من حماس.

وقال جنبلاط، ثمة نداء إلى العرب الدروز "في فلسطين المحتلة (إسرائيل)، عاجلًا أم آجلا الاحتلال سيزول، فلا تلطخوا سمعتكم وتاريخكم العربي بالتعاون مع السلطات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأبي".

وأعرب عن أمله في أن "ينتفضوا.. وانتفض البعض، لكن هناك من يتعامل ضد الشعب الفلسطيني وضد أهل غزة".

ونوه جنبلاط بأن احتلال الجزائر، دام 200 سنة ثم زال، وكم من متعامل ذهب مع الاحتلال أو قتل بعد الاحتلال.

ورفض جنبلاط مشروع القرار الأمريكي بإدانة "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبًا الدولة اللبنانية برفض المشروع.

من جهته، أكد الزهار على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه، كما تحررت كل البلاد العربية واللأفريقية وغيرها.

وأوضح أنه شرح لجنبلاط الوضع في قطاع غزة وما تتعرض له من حصار إجرامي.

ووصل الزهار إلى بيروت، فجر الأربعاء، على رأس وفد برلماني من حركة حماس للقاء مسؤولين لبنانيين.

ويستكمل اللقاءات، الخميس، باجتماع مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وتعيش الطائفة الدرزية في شمال إسرائيل، وباستثناء دروز الجولان المحتل عام 1967، المتمسكين بهويتهم القومية العربية، يخدم الكثير من الدروز الذين يعيشون في إسرائيل منذ عام 1948 في جيش الاحتلال (خدمة إلزامية)، ويعتبرون أنفسهم إسرائيليين قبل أي شيء آخر.