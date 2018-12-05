السيسي وهادي يبحثان مشاورات السلام اليمنية عشية انطلاقها

القاهرة/ الخليج 365-

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الأربعاء، مسار مشاورات السلام اليمنية، عشية انطلاقها بالسويد.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، اليوم، أجرى السيسي اتصالًا هاتفيًا بهادي، قبل يوم من بدء جولة مشاورات بين الأطراف اليمنية، في ستوكهولم، بعد وصول وفدي الحكومة والحوثيين.

وتناول الاتصال، حسب البيان، "تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأوضاع في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية".

وأكد السيسي التزام بلاده بدعم الحل السياسي في اليمن، وفقًا لمرجعياته الأساسية، في إطار الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية.

وحسب البيان ذاته، اتفق الجانبان على "ضرورة تفادي أية محاولة للالتفاف على المسار السياسي لحل الأزمة، والتنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لليمن".

ويأتي الاتصال بين السيسي وهادي، عقب ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بدء جولة المشاورات، غدًا الخميس، في ستوكهولم.

وتعد جولة مشاورات الغد هي الخامسة من نوعها، بعد فشل جولة جنيف، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وجنيف وبيل بسويسرا، في 2015، ومشاورات الكويت في 2016.

ومنذ نحو 4 أعوام، تشهد البلاد حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة الحوثي، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، ويسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.