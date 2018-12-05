حريق يلتهم مستودع إسفنج في #الرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم الأربعاء، من إخماد حريق مشروع شب في مستودع بأحد أحياء العاصمة.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مستودع يحتوي على منتجات إسفنج بحي الفيصلية دون إصابات”.
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