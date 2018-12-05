شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ بـ«فيسبوك» يؤدي لتسجيل خروج المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعرضت شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لعطل فني أدى لتسجيل خروج المستخدمين من حساباتهم على الشبكة الاجتماعية، دون القدرة على إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى.

فيما رصد موقع Down detector المتخصص في اكتشاف الأعطال، العديد من شكاوى المستخدمين من تعطل فيسبوك حول العالم، بينما تركزت بلاغات المستخدمين حول هذا العطل في أوروبا وأجزاء من أفريقيا.