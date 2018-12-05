شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة عدم تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على “تويتر”، أن عقوبة عدم تسجيل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في نظام الضريبة في الوقت المحدد هي: (غرامة وإيقاف العديد من الخدمات).
بالإضافة إلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي، وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد.
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