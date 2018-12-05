شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعل صاحب منزل في سيارة توقفت أمام بيته؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثقت صورة متداولة، قيام أحد الأشخاص بالكتابة على سيارة توقفت أمام منزله؛ مما تسبب في تشويه منظر السيارة، وتضرر صاحبها.

وعلق الدكتور بدر الشويعر، المستشار القانوني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي، بقوله: “وقوف سيارة أمام منزلك لا يعطيك الحق في “الكتابة على السيارة”؛ لكون ذلك يعدّ جناية بالتعدي على الممتلكات الخاصة للآخرين”.

وأضاف الشويعر أن الإجراء النظامي في هذه الحالة إبلاغ المرور، وفي حال عدم التجاوب تقدم بشكوى لأقرب مركز شرطة ضد صاحب السيارة بتهمة (إيذاء الغير).