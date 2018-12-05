شكرا لقرائتكم جنبلاط: أوقفوا الهدر والتهريب أولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 33 دقيقة في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 20:16

غرد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "‏بعد افتتاح المكتبة الوطنية متى سيقف هدم التراث القديم ونخلق مساحات خضراء على غرار حديقة الصنائع ونحافظ على ليسيه عبد القادر ونلغي تخطيطات طرق قد تهدم قسما من الجميزة مثلا. كفى تصنيفا واعادة تصنيف والهدم مستمر".



وفي تغريدة ثانية سأل جنبلاط : "متى سيعاد النظر بعامل الاستثمار في البناء لجهة تخفيضه؟". وقال: "كفانا ناطحات سحاب مقيتة هندسيا ومعماريا، وحذار من مشروع طابق مر إضافي بحجة زيادة واردات الخزينة. أوقفوا الهدر والتهريب اولا. وافتحوا المجرور جانب العاشور وشغلوا محطات تكرير المياه المبتذلة".