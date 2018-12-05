شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة: ثلاثة أرباع اليمنيين سيحتاجون إغاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 21 ساعة في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 00:02

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن الأزمة الإنسانية في اليمن، ستتفاقم في 2019 محذرة من أن عدد الذين يحتاجون مساعدات غذائية سيرتفع بحوالى أربعة ملايين شخص.



يأتي ذلك فيما نشر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة تقديراته لاحتياجات العام المقبل.

وقال الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية مارك لوكوك للصحافيين في جنيف: «البلد الذي سيعاني من المشكلة الأكبر عام 2019 سيكون اليمن». وذكر أن قدمت في 2017 مساعدات غذائية لثلاثة ملايين شخص شهرياً وارتفع العدد إلى ثمانية ملايين هذه السنة، ومن المتوقع أن يصل إلى 12 مليوناً في 2019.

وقال لوكوك إن الأمم المتحدة تسعى إلى الحصول على 4 بلايين دولار (3,5 بليون يورو) لمساعدة اليمنيين المحتاجين العام المقبل. وسيكون 24 مليون شخص في اليمن يمثلون تقريباً 75 في المئة من عدد السكان بحاجة لمساعدة إنسانية.

ولفت لوكوك إلى أن الحكومة ستحتاج إلى دعم إضافي للموازنة من دول أخرى لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد لحصر حجم المعاناة.

وأشار إلى أن بعض دول منطقة الخليج، خصوصاً المملكة العربية السعودية، تعهد مواصلة المساعدة في تمويل الحكومة. لكن لوكوك أكد أن الآفاق المستقبلية لليمن يمكن أن تتحسن في حال إحراز تقدم في «مشاورات» السلام التي سترعاها الأمم المتحدة في السويد.

وأوضح انه بحث العجز في ميزان المدفوعات اليمني والحاجة إلى تسديد الرواتب ومعاشات التقاعد مع مسؤولين من السعودية والإمارات والولايات المتحدة في محادثات عُقد في الرياض مطلع الأسبوع.