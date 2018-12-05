تلويح بتصعيد احتجاجات البصرة

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محمد عثمان - الرياض - بغداد - جودت كاظم | منذ 21 ساعة في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 4 ديسمبر 2018 / 23:57

علمت “الحياة” من مصادر مطلعة في محافظة البصرة ان المسؤولين فهيا ابلغوا الحكومة الاتحادية في بغداد بضرورة تنفيذ العهود التي قطعتها الحكومة السابقة لتهدئة المتظاهرين خلال مدة أقصاها ٣٠ يوما.



وقالت المصادر إن البصرة لا تحظى بمخصصات مقبولة قياساً إلى ما تقدمه من موارد مالية لكل البلاد كما ان المواطن مَلّ وعود المسؤولين ما أجبره على اتباع كل السبل». ولمحت إلى خطوات تصعيدية.

وكان متظاهرون غاضبون اقتحموا أول من أمس باحة أحد الفنادق حيث عقد وزير المال العراقي فؤاد حسين موتمره الصحافي، ما اضطره إلى إنهائه ومغادرة المدينة.

إلى ذلك، طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة المحلية والاتحادية بالإسراع في تحسين الخدمات وتأمين فرص عمل.

وأشار مدير المكتب مهدي التميمي في بيان إلى «قلق المفوضية من التظاهرات التي شهدتها المحافظة أخيراً»، لافتاً إلى الوعود الحكومية بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل لم تشهد تقدماً يدعو الى الاطمئنان».

ودعا التميمي «الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال مراجعة الوعود، والنظر في ملف العمال لدى الشركات النفطية، واطلاع أهالي البصرة على الجهود المتعلقة بالخدمات الأساسية، بخاصة قطاع المياه».