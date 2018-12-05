شكرا لقرائتكم روسيا «ترفع جزئياً» حصاراً عن موانئ أوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كييف – رويترز، أ ف ب | منذ 21 ساعة في 5 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 00:08

أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني فولدمير أومليان أمس أن روسيا رفعت جزئياً حصاراً فرضته عن موانئ أوكرانيا المطلة على بحر آزوف.



وقال: «فُتح ميناءا بيرديانسك وماريوبول جزئياً. السفن تدخل وتخرج عبر مضيق كيرتش في اتجاه الموانئ الأوكرانية. عادت الحركة جزئياً».

الى ذلك، دهمت قوات الأمن الأوكرانية الاثنين 3 كنائس أرثوذكسية تابعة لبطريركية موسكو ومنازل كهنة في وسط شمالي أوكرانيا.

وقالت ناطقة باسم الشرطة إن الأخيرة وعناصر في أجهزة الأمن نفذوا «حملات دهم» في «ثمانية مقار»، بينها «مسكنان تابعان لأبرشيات». وأضافت أن هذه الإجراءات نُفذت في إطار تحقيق قضائي لـ «انتهاك المساواة بين المواطنين» وفقاً «لطائفتهم». وتابعت أن «أحداً لم يُعتقل».

ويأتي ذلك بعد 3 أيام على حملات دهم في تحقيق مشابه، في مقرّ إقامة المسؤول عن دير أرثوذكسي بارز في كييف. وكانت بطريركية القسطنطينية قرّرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الاعتراف بكنيسة أرثوذكسية مستقلّة في أوكرانيا، منهية بذلك 332 سنة من الوصاية الدينية لموسكو، ومثيرة أسئلة عن مستقبل ملايين المؤمنين في بلد تحظى فيه الكنيسة الروسية بنفوذ واسع.

ورفض بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل الاعتراف بالقرار، ووصف بطريركية القسطنطينية بأنها «انشقاقية». وقطعت الكنيسة الروسية كل علاقاتها مع القسطنطينية، أقدم البطريركيات الأرثوذكسية، علماً أن بطريركية موسكو تضمّ أضخم عدد من الأبرشيات في أوكرانيا (12 ألفاً).