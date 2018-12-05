دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Meizu تطلق هاتفي Meizu 16th وMeizu M6T في الهند ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت Meizu هاتفي Meizu 16th وMeizu M6T اليوم في مؤتمر عقد في الهند، حيث تقدم هاتف Meizu 16th بسعر 565 دولار، بينما يأتي هاتفMeizu M6T بسعر منخفض 110 دولار.

يأتي هاتف Meizu 16th كإصدار مميز من شركة Meizu، حيث يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6 إنش مع أبعاد 18:9، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 845 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يتميز هاتف Meizu 16th بكاميرة خلفية مزدوجة، مع مستشعر 12 و20 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، حيث يتوفر الهاتف حصرياً على أمازون الآن باثنان من الألوان هما الأبيض والأسود بسعر 565دولار.

أيضاً قدمت Meizu لسوق الهند هاتف Meizu M6T منخفض التكلفة، الذي يتميز بحجم شاشة 5.7 إنش، مع جودة عرض HD بلس، كما تدعم الهاتف رقاقة معالج MT6750، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.

هاتف Meizu M6T يضم كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 13 و2 مجيا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف أيضاً على أمازون بسعر 110 دولار.

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هذا الموضوع Meizu تطلق هاتفي Meizu 16th وMeizu M6T في الهند ظهر على التقنية بلا حدود.