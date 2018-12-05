دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور حية لهاتف nova 4 بكاميرة مدمجة في الشاشة قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت اليوم أحدث الصور الحية لهاتف هواوي المرتقب الإعلان عنه nova 4، والتي تكشف عن تصميم مميز بكاميرة مدمجة في الشاشة، مع تصميم للكاميرة الخلفية يحاكي هاتف P20 Pro.

مزيد من التسريبات المصورة الحية لهاتف العملاق الصيني nova 4 المقرر الإعلان الرسمي عنه في 17 من شهر ديسمبر الجاري.

وفي الصور الحية التي كشف عنها اليوم لهاتف هواوي المنتظر nova 4، ظهر التصميم المميز للجهة الخلفية للهاتف مع الإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية التي تحاكي تصميم الكاميرة في هاتف P20 Pro.

كما يتميز الهاتف بحواف صغيرة جداً في ثلاث جهات من تصميم الهاتف، وحافة بحجم أكبر نسبياً في الجزء السفلي من الهاتف، كما تأتي معلومات الهاتف في الجانب الأيمن من الجزء العلوي لتكون بعيدة عن تصميم الكاميرة المدمجة في الشاشة التي تأتي في الجانب الأيسر من الشاشة.

مستشعر البصمة في هاتف nova 4 يأتي في الجهة الخلفية من الهاتف، لذا لا يضم هذا الإصدار ميزة الإستشعار للبصمة المدمجة في الشاشة، أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة Kirin 980.

المصدر

هذا الموضوع صور حية لهاتف nova 4 بكاميرة مدمجة في الشاشة قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.