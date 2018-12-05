شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك فى ثالث أيام عيد "الحانوكاة ـ الأنوار" اليهودى. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام أن 152 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية فى ساحاته، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة. وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين تعمدوا استفزاز المصلين المتواجدين فى الساحات من خلال أعدادهم الكبيرة والمتتالية التى اقتحمت المسجد خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وأداء الصلوات فى ساحات المسجد. وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت المستوطنين لتكثيف الاقتحامات للمسجد خلال هذه الأيام، كما قام المستوطنون أمس بإشعال "شمعدان الحانوكاة" عند حائط البراق الحائط الغربى للأقصى، وأدوا الصلوات الجماعية الخاصة بالعيد، وأمس الاول اشعلوه عند باب الاسباط و"حوش شهابي" عند الحائط الغربى للمسجد.

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