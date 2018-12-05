مع قرب وصول الثانية... مفاجأة الدفعة الأولى من الأموال القطرية لغزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الأربعاء، أن حقائب الدولارات القطرية في طريقها إلى قطاع غزة، خلال الأيام القليلة القادمة، مع الإشارة إلى أن هذه الحقائب ستكون الدفعة الثانية لتلك الأموال، بعد وصول دفعة أولى من الأموال القطرية الشهر الماضي.

وأفادت القناة العبرية "كان" بأن حركة "حماس" أعادت أكثر من 100 ألف دولار لقطر من أموال الدفعة الأولى، بدعوى أنها لم تستخدمها.

وأوضحت القناة العبرية أن حقائب الأموال القطرية ستنقل إلى حركة "حماس" الأسبوع المقبل، وإن كانت بنسبة أقل من سابقتها، وبأن تل أبيب ترى أن المبعوث القطري إلى غزة، السفير محمد العمادي، يقوم بعمل جيد للأهالي في قطاع غزة، وتقصد به حل الأزمة الإنسانية في القطاع.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد ذكرت، يوم الاثنين الماضي، أن حركة "حماس" ستستلم خلال هذا الأسبوع الدفعة الثانية من الأموال القطرية، التي تقدر بنحو 15 مليون دولار.