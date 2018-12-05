بالصور... كريمة الرئيس الأسد تحضر إلى مكان غير اعتيادي هذه المرة

استقبل رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، اليوم الأربعاء، ابنة الرئيس السوري الآنسة زين بشار الأسد وفريق الشباب التطوعي من "الأمانة السورية للتنمية" ضمن مبادرة "جريح الوطن".

ونشرت الصفحة الرسمية لغرفة الصناعة على "فيسبوك" صور اللقاء الذي جاء ضمن المبادرة المذكورة والتي تهدف إلى "تقديم الرعاية والتأهيل المناسب لضمان حياة كريمة ولائقة لجرحى الوطن من الجيش العربي السوري وعناصر الشرطة." بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية.

بدوره توجه رئيس غرفة صناعة دمشق بالشكر لزين بشار الأسد لما اعتبرها لفتة كريمة وقدم دعما ماديا لهذه المبادرة.

وتشمل مبادرة "جريح الوطن" جهودا مكثفة في إعادة تأهيل شريحة واسعة من الجرحى في قوى الجيش والأمن والشرطة.

كما يشهد للرئيس السوري وعقيلته أسماء الأسد وعائلته أيضا الاهتمام بشكل كبير بجرحى الجيش والأمن والشرطة وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيل المناسب لتجاوز آثار الأزمة ومساعدتهم على عيش حياة أفضل بعد تقديمهم التضحيات الكبيرة في سبيل الدفاع عن سوريا وحمايتها.