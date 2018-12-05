شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يشيد بجهود الأمم المتحدة فى تطوير العملية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، اليوم الأربعاء، بجهود الأمم المتحدة فى تطوير العملية السياسية بالعراق. وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية - فى بيان نقلته قناة ( الإخبارية) العراقية - أن برهم صالح استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأوضح رئيس الجمهورية العراقى أهمية دور الأمم المتحدة فى دعم العملية الديمقراطية ومؤسساتها فى العراق، مشيدا بجهود المنظمة الدولية فى تقديم الدعم والمشورة لتطوير العملية السياسية والديمقراطية فى البلاد. وأثنى على جهود يان كوبيتش من خلال اهتمامه المتميز بنشاطات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أثناء فترة عمله. من جانبه، أشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أهمية تضافر الجهود لتشكيل حكومة قادرة على تلبية طموحات الشعب العراقي، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم العراق فى كافة المجالات.

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