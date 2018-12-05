شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون ينقلون 12 راهبة محتجزة لديهم من الحديدة إلى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر محلية يمنية أن ميليشيات الحوثى الإنقلابية فى اليمن، نقلت 12 راهبة أجنبية من مدينة الحديدة إلى العاصمة صنعاء، وكانت المبيشيا قد احتجزتهن فى مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية السبت الماضى.

وقالت المصادر، حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن "الراهبات متطوعات وهن من جنسيات مختلفة وكانت تحتجزهن ميليشيا الحوثى منذ أيام بمستشفى دار السلام بالحديدة، قبل أن ترضخ لضغوط أممية بنقلهن إلى صنعاء".

من جانبها، ذكرت مصادر طبية أن الراهبات الأجنبيات يعملن كمتطوعات فى مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية بمديرية الحوك فى الحديدة منذ 8 سنوات.

وأشارت إلى أن الراهبات طالبن بإعادتهن إلى بلدانهن عقب قيام ميليشيات الحوثى باقتحام المستشفى وتحويله إلى ثكنة عسكرية، مضيفة أن الراهبات حاولن المغادرة عقب نقل 42 مريضا إلى جهة مجهولة، وتخزين ذخائر فى أحد المخازن وانتشار المسلحين فى ساحة وأسطح المستشفى، لكن الحوثيين منعنهن من المغادرة.

يذكر أن الحوثيين حولوا مستشفى "دار السلام" إلى ثكنة عسكرية ومنعوا الممرضين والراهبات من مغادرته.