شكرا لقرائتكم خبر عن فاينانشيال تايمز: داعش يعود لعمله السرى بعد هزائمه المتتالية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن تنظيم داعش ينفذ عدد متزايد من عمليات الاختطاف والقتل والتفجيرات فى العراق ويقاتل بضراوة فى سوريا مع عودة الجماعة المتطرفة إلى جذورها فى العمل المتمرد بعد أن تم طردها من أغلب المناطق التى كانت تسيطر عليها من قبل.

وقال تقرير صدر مؤخرا لوزارة الدفاع الأمريكية، إن تنظيم داعش السرى الفعلى بدأ يترسخ بعد أربع سنوات من سيطرة الجماعة على أراضى فى سوريا وحوالى ثلث العراق وإعلان دولة الخلافة المزعومة. حيث يشتبه أن قنبلة لداعش قتلت على الأقل ثلاثة من أطفال المدارس فى الموصل الشهر الماضى، بينما أسفر تفجير سيارة عن مقتل خمس أشخاص على الأقل فى تكريت فى منتصف نوفمبر، وتضاعفت الهجمات على محافظة كركوك الغنية فى هذا العام مقارنة بما كانت عليه العام الماضى، وفقا للمركز الدولى للدراسات الاستراتيجية والدولية.

وبرغم طرد داعش من المناطق التى سيطر عليها فى العراق من قبل الجيش العراقى المدعوم من الغرب إلى جانب القوات الكردية والميليشيات الشيعية، إلا أن عودة ظهور التنظيم كقوة عصابات يشير إلى التهديد المستمر الذى تفرضه جماعة كانت مصدر إلهام هجمات إرهابية دموية فى أوروبا وصدمت العالم بمذابح وعمليات إعدام فى العراق وسوريا إلى جانب الاستبعاد الجنسى للنساء بشكل منظم.