الممثل العالمي شون بن يزور القنصلية السعودية في تركيا بسبب خاشقجي

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ووفقا لما نشرته وكالة "الأناضول"، تواجد برفقة شون بن فريقه المؤلف من عشرة أشخاص، وقاموا بالتقاط بعض المشاهد.
© REUTERS / ALAA AL-MARJANI
وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
وأقرت الرياض بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية، عقب فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
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