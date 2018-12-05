متحدث الجيش في صنعاء: العدو يشن 60 غارة قبل يوم من المفاوضات

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، قال العميد سريع: "شن العدو أكثر من 60 غارة جوية منها 26 غارة على جبهة نهم و9 غارات على الدريهمي بالحديدة، في حين صعد من عملياته في الساحل الغربي زاحفاً باتجاه مواقع قواتنا في الدريهمي من عدة مسارات".

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وأضاف "تم إفشال الزحف باتجاه الدريهمي وقتل وإصابة أكثر من 55 مرتزقا بينهم مرتزقة سودانيون، كما تصدت قواتنا لزحوف من ثلاثة مسارات للعدو في نهم، وأفشلت محاولات التقدم ومصرع وإصابة أعداد من بينهم قائد كتيبة".

وأشار إلى "أن العدو حاول إسناد قواته في نهم بعشرات الغارات مع قصف مدفعي وصاروخي كثيف لكن دون جدوى، ولا تزال مجاميع من المرتزقة محاصرة في الفرضة ومستشفيات مأرب والمستشفيات الميدانية في نهم مكتظة بجثث القتلى والمصابين".

وذكر العميد سريع أن "زحوفات المرتزقة باتجاه مواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء فشلت وتكبد العدو خسائر كبيرة بينهم قائد كتيبة".

وفي محافظة الضالع وسط اليمن، أكد متحدث الجيش بصنعاء "التصدي لعدد من زحوفات العدو باتجاه دمت، وتكبيد العدو 12 قتيلاً و20 جريحا".

أما في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، قال العميد سريع إن "مرتزقة العدوان حاولوا الزحف في جبهة الملاحيظ قبالة جيزان، حيث تم التصدي لهم وإفشال زحوفاتهم".

وأكد سريع الجاهزية لمواجهة أي تصعيد للتحالف بقيادة السعودية والجيش اليمني. وحمل التحالف "المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري وإعاقة جهود المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وإحلال السلام".

وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، عن استئناف مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، في السويد غداً الخميس.

ووجه المبعوث الأممي، في تغريدة على "تويتر"، "خالص الشكر لحكومة السويد لاستضافتها هذه الجولة من المشاورات السياسية".