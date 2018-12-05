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لأول مرة منذ مقتل خاشقجي... خالد بن سلمان في الولايات المتحدة

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© AP Photo / Francois Mori

أفادت شبكة "إن بي سي"، الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان يخطط لحضور جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.

وتأتي عودة السفير السعودي إلى واشنطن بعد ما يقرب من شهرين من مغادرته إلى الرياض، عقب مقتل الصحفي جمال في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وأقرت الرياض بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية، عقب فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

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