وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان بالقاهرة القضية الفلسطينية

القاهرة/ الخليج 365-

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، مساء الأربعاء، مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم، "عقد شكري جلسة مُباحثات ثنائية مع الصفدي في شأن مُجمل مسارات التعاون الثنائي، وأبرز المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، بالقاهرة".

وتطرقت المباحثات، حسب البيان، الذي لم يوضح مدة الزيارة، إلى "تطورات القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن".

وناقش الجانبان "جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وترسيخ التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية لمواجهة الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة".

كما اتفق الوزيران على "استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، من أجل وضع رؤية واضحة تحدد مسار الأهداف والمقاصد المشتركة على الصعيدين الثنائي والعربي".

وتوقفت المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في أبريل/نيسان 2014، بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدامى.