الجيش_اليمني: تصعيد #مليشيا_الحوثي يكشف نوايا غير حسنة نحو السلام

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، اليوم الأربعاء، أن تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غير مبرر، ولا ينم عن نوايا حسنة نحو السلام.

وقال في تصريح لموقع الجيش “سبتمبر نت”: إن ميليشيا الحوثي هاجمت، أمس، مواقع الجيش بمديرية نهم شرق صنعاء، بالتزامن مع وصول وفود التفاوض إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكد أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في إطلاق القذائف والصواريخ التي تستهدف مناطق المدنيين، لافتًا إلى أن الجيش الوطني سيرد بقوة على هذه الاعتداءات والخروقات المتكررة، ولن يقف مكتوف الأيدي.