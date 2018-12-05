شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير مناخ» يتوقع موجة باردة وأمطاراً قوية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الخبير والباحث في الظواهر المناخية، زياد الجهني، أن تشهد الفترة المقبلة موجة باردة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الجهني عبر “تويتر”: “موجة باردة متوسطة تؤثر اليوم على شمال المملكة والمنطقة الشمالية الغربية وأجزاء من غربها وتنتقل خلال اليومين القادمين نحو الوسطى والشرقية”، لافتاً إلى أنها ستكون مصحوبة بنشاط واضح للرياح السطحية الشمالية الغربية الباردة.

وأضاف: “التحديث الشهري للفترة القادمة يبشر بخيرات واسعة وحالات ممطرة متتابعة قوتها على المنطقة الغربية والرياض والوسطى عامة والشرقية وأجزاء من شمال المملكة”.

وكشف عن توقعاته خلال الفترة المقبلة بقوله: “هذا الشتاء برد ومطر بإذن الله”.