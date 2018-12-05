مبعوث الأمم المتحدة يعلن بدء مشاورات السلام اليمنية في السويد الخميس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الأربعاء أن مشاورات السلام اليمنية المقرر عقدها في السويد ستبدأ الخميس.

وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على موقع تويتر "يود المبعوث الخاص الإعلان عن استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، في السويد، يوم 6 كانون الأول/ديسمبر".

وأضاف المكتب في تغريدة أخرى "يتوجه المبعوث الخاص بخالص الشكر لحكومة السويد لاستضافتها هذه الجولة من المشاورات السياسية، ولحكومة الكويت لتسهيل سفر وفد صنعاء للمشاركة في المشاورات".

وصل إلى السويد مساء الأربعاء الوفد الحكومي اليمني الذي يضم 12 شخصا ويترأسه وزير الخارجية خالد اليماني، وفقا لمصدر قريب من الوفد.

وكان وفد المتمردين الحوثيين وصل مساء الثلاثاء إلى السويد مع غريفيث.

وستكون هذه أول مباحثات تعقد بين الجانبين منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في الكويت بين الحوثيين والحكومة اليمنية في 2016 بعد 108 أيام من المفاوضات.

وتأتي هذه المباحثات بعد اجراءات لتعزيز الثقة بين الأطراف اليمنية- وهي اتفاق تبادل الأسرى وإجلاء 50 جريحاً من الحوثيّين من صنعاء إلى العاصمة العُمانية مسقط في طائرة تابعة للأمم المتحدة.

بدأت حرب اليمن في 2014، ثم شهدت تصعيدا مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.