عاجل| براءة "البلتاجي" و"الكتاتني" و"العريان" في "أحداث مكتب الإرشاد"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قضت محكمة جنايات القاهرة، ظهر اليوم، ببراءة محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، والقيادي محمد البلتاجي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

كانت المحكمة، قضت اليوم بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وخيرت الشاطر القيادي الإخواني، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، والتي تضم كل من المتهمين خيرت الشاطر ورشاد البيومي، نائبي مرشد الجماعة، ومهدي عاكف المرشد السابق، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية المعزول، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، والقيادي محمد البلتاجي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود أحمد محمود، ومصطفى عبدالعظيم فهمي.

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جدير بالذكر، أنَّ نيابة جنوب القاهرة، أسندت للمتهمين في ختام تحقيقاتها، ارتكاب جرائم التحريض على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم بالمقطم يوم 30 يونيو 2013، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 91 آخرين.