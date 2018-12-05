القبض على 19 مصريا دخلوا ليبيا بتأشيرات مزورة

ضبطت مباحث جوازات مدينة "أجدابيا" الليبية، 19 مصريا دخلوا الأراضي الليبية بأختام مزورة وتأشيرات غير قانونية، وتزوير في الجوازات، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.
وأحيل المخالفون الـ19 من قبل غرفة عمليات أجدابيا لتستلمهم وحدة التحقيق بفرع جوازات أجدابيا.
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وأثبتت التحريات، أن المخالفون دخلوا ليبيا خلسة عن طريق الصحراء المتاخمة للحدود المصرية، وتحصلوا على تأشيرات وأختام دخول إلى ليبيا دون المرور بمنفذ "إمساعد" البري الحدودي.
وأحيل المخالفين إلى وحدة الترحيل والإبعاد بالفرع الذي يعمل رئيسه المقدم صالح عتيق على التحقيق لمعرفة المتورطين من الجانب الليبي في جلب هؤلاء الوافدين بطرق غير قانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
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