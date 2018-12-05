كوبا تعلن إتاحة الإنترنت بالكامل على الهواتف المحمولة

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت دولة كوبا أن مواطنيها سيتاح لهم الوصول الكامل للإنترنت عبر الهواتف المحمولة ابتداءا من يوم الخميسن ، لتكون آخر الدول التي تقوم بتلك الخطوة.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، قالت رئيسة شركة الاتصالات الحكومية الكوبية، مايرا أريش، "أن بإمكان الكوبيين الآن الحصول على خدمة الجيل الثالث للمرة الأولى مباشرة من الشركة يوم الخميس".

وحتى الوقت الحاضر، فإن الكوبيين لا يمكنهم إلا تصفح البريد الإلكتروني الحكومي عبر الهواتف المحمولة.

وكانت كوبا أجازت خدمة الإنترنت المنزلية في عام 2017، كما أتاحت المئات من نقاط اتصال الـ"واي فاي" العامة في المنتزهات والساحات العامة في جميع أنحاء البلاد.

وتمكن 5 ملايين كوبي في 14 أغسطس من استخدام شبكة الإنترنت على الهواتف خلال ثماني ساعات من البث التجريبي، قبل البدء ببيع الخدمة للعموم.

وبهذا ستكون تلك المرة الأولى التي توفر فيها تغطية إنترنت في البلاد بشكل مباشر بين الشركة والعملاء، حيث كانوا في السابق يعتمدون على شبكات الـ"واي فاي" القليلة في البلد، ولم تكن متوفرة في المنازل.