شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة يعلن بدء مشاورات السلام اليمنية فى السويد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الأربعاء أن مشاورات السلام اليمنية المقرر عقدها فى السويد ستبدأ الخميس. وكتب مكتب غريفيث فى تغريدة على موقع تويتر "يود المبعوث الخاص الإعلان عن استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، فى السويد، يوم 6 ديسمبر".

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