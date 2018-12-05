(نقطة) بالدولار لإنصاف مدني في حفل زواج أسرة جُنُوبية.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، العَديد من الصُّور من داخل صالة أفراح لزواج إحدى الأُسر من دولة جنوب السودان وأحيا الحفل الفنان الشاب أحمد الصادق، بجانب الفنانة إنصاف مدني التي انهالت عليها النقطة من أهل المُناسبة بالعُملة الحُرّة (الدولار) الشيء الذي أثار جدلاً واسعاً.

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