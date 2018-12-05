الكنجولي يقصي الاهلي شندي بركلات الترجيح 4-3 

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل الخليج 365 : ودع الاهلي شندي بطولة الاتحاد بركلات الترجيح 4-3 بعد الخسارة بهدف نظيف في اللقاء الذي شهدته كنشاسا لجولة الاياب لبطولة كاس الاتحاد وكان الاهلي قد كسب لقاء الذهاب بهدف نظيف.

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