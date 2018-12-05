فيديو لا يبشر بالخير... أردنيون يرمون محاصيلهم والسبب سوريا

فاحتجاجا على دخول منتجات زراعية من الجانب السوري بعد افتتاح المعبر، أقام مزارعو الحمضيات الأردنيين "خيمة عزاء" لمزارعي وادي الأردن، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية.

وظهر في مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للصحيفة الأردنية، قالت إنه من منطقة قليعات بالقرب من سلطة وادي الأردن، سيارات لمزارعين أردنيين وهم يقومون برمي محاصيلهم الزراعية على الأرض احتجاجا على دخول منتجات سورية إلى الأسواق الأردنية.

وقال المزارعون المشاركون في الاحتجاج إن اعتصامهم هذا يأتي بعد دخول منتجات سورية بطريقة غير مشروعة في ظل غياب الجهات المعنية.

وطالب المزارعون وزارة الزراعة الأردنية بالالتفات لهم والتواصل معهم لحل هذه المشكلة، مؤكدين أن الاستمرار في إدخال المنتجات السورية الزراعية تسبب لهم خسائر مالية.

يشار إلى أن الحكومتين السورية والأردنية، افتتحتا يوم الاثنين 15 تشرين الأول/ أكتوبر، معبر نصيب الحدودي بين البلدين، وسط ترحيب من مختلف الفعاليات الحكومية والشعبية وقطاع الأعمال في سوريا والأردن.

وانطلقت مجددا حركة عبور السيارات والأشخاص بين الأردن وسوريا عبر المعبر الحدودي لتنتهي بذلك فترة إغلاق استمرت نحو ثلاث سنوات نتيجة سيطرة المجموعات الإرهابية على المعبر. حتى تمكن الجيش السوري من تحريره وطرد الإرهابيين إلى مناطق أخرى في الشمال السوري.