السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق سوري وباكستانيين "تعزيرا"

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وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "بفضل من الله تم القبض على المدعو دوست محمد بير محمد باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، والقبض على المدعو عبدالرحمن غالب رمضون سوري الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وعلى المدعو غلام شبير محمد أمير باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر."

ونقلت صحيفة الرياض المحلية بيان الداخلية وجاء فيه أيضا: أسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم والحكم بقتلهم تعزيرا، وأٌيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ الحكم في الجناة اليوم الأربعاء في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تطبق قوانين الشريعة الإسلامية على أراضيها، وتصدر المحاكم السعودية أحكاما بحق المواطنين والمقيمين على حد سواء، وعند تعذر إصدار الحكم في المحاكم الشرعية، تحول القضية إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة" في الرياض أو جدة، حيث تصدر الأحكام "تعزيرا"، أي العقوبة على جرم لا يدخل ضمن "الحدود الشرعية".