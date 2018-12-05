المبعوث الأممي يعلن موعد انطلاق مشاورات السلام اليمنية

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القاهرة — سبوتنيك. ووجه المبعوث الأممي، في تغريدة على "تويتر"، "خالص الشكر لحكومة السويد لاستضافتها هذه الجولة من المشاورات السياسية"، كما شكر "حكومة الكويت لتسهيل سفر وفد صنعاء للمشاركة في المشاورات".
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هذا وقد وصل وفد الحوثيين مساء الثلاثاء إلى ستوكهولم، بعد توقيع اتفاقية لتبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية. وكذلك وصل اليوم عصراً وفد الحكومة الشرعية.
وبدوره توقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارك لوكوك، ألا تكون المحادثات سهلة أو سريعة، كما أبدت الولايات المتحدة ترحيبا بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة واصفة إياها بأنها "خطوة أولى ضرورية وحيوية"، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت بهذا الصدد: "ليست لدينا أوهام، ونحن نعلم أن هذه العملية لن تكون سهلة، لكننا نرحب بهذه الخطوة الأولى الضرورية والحيوية".
يذكر أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمدعومة من التحالف، كانت قد أعلنت الشهر الماضي، موافقتها على المشاركة في جولة المشاورات المرتقبة بالسويد، وعبرت عن دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
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