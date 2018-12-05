الجيش اللبناني: مزاعم إسرائيل بوجود أنفاق مجرد ادعاءات

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وشدد الجانب اللبناني على موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بسيادة لبنان على أراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية، والرافض لخروقات إسرائيل الجوية والبحرية والبرية والاستفزازات المتكررة وطالب بوقفها.
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وطالب الجانب اللبناني إسرائيل "بالانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر.
وشدد على أن مزاعم إسرائيل المتعلقة بوجود أنفاق عند الحدود الجنوبية هي مجرد ادعاءات لحينه، مطالباً بمعلومات دقيقة وإحداثيات عن الأماكن التي زعمت إسرائيل أنها تحتوي على أنفاق، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه.
ولفت الجانب اللبناني إلى أن لبنان يلتزم بالقرار "1701" وبحدوده المعترف بها دولياً مطالباً بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 13/L73 القاضي بالطلب من إسرائيل ضرورة دفع المستحقات المترتبة على عدوانه على المنشأة النفطية في الجية في عام 2006، والتي نجم عنها أضرار بيئية جسيمة بقيمة نحو 856.4 مليون دولار.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار المذكور.
بدوره قال قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول إنه على الأطراف تقديم الدعم الممكن للحد من مستوى الخطاب المرتفع.
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